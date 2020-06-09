Rus ordusuna S-400 ve S-350 sistemlerinden bir parti daha geliyor

Rusya’nın en büyük silah üreticilerinden Almaz-Antey şirketi ile Rusya Savunma Bakanlığı arasında S-400 füze savunma sistemlerinden 3 alay ve S-350 Vityaz sistemlerinden 4 takımın teslimatına ilişkin kontrat imzalandığı bildirildi.

Almaz-Antey şirketi basın dairesinden yapılan açıklamada, silah üreticisi ile Rusya Savunma Bakanlığı arasında S-400 füze savunma sistemlerinden 3 alay ve S-350 Vityaz sistemlerinden 4 takımın teslimatına ilişkin kontrat imzalandığı ifade edildi.

Açıklamada, “Almaz-Antey şirketi ve Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askeri kuruma S-400 füze savunma sistemlerinden 3 alay ve S-350 Vityaz sistemlerinden 4 takımın teslimatına ilişkin kontratlar imzaladı. Tüm sistemler Rusya Silahlı Kuvvetleri’ne en geç 2023 yılında teslim edilecek” ifadelerine yer verildi.

S-350 Vityaz, karada bulunan sivil hedeflere, sanayi tesislerine ve önemli askeri noktalara yapılacak hava saldırılarına karşı etkin bir koruma sağlaması amacı ile geliştirildi.

Almaz-Antey şirketi tarafından üretilmiş olan dikey fırlatıcı ve son derece güçlü fonksiyonlara sahip çok yönlü bir radarla donatılmış olan S-350, 120 kilometreden fazla mesafedeki ve 30 kilometreyi aşkın irtifalardaki hava hedeflerini imha edebiliyor.

Yine Almaz-Antey’in geliştirdiği ve ürettiği S-400 Triumf sistemleri ise düşmanın keşif uçaklarını, stratejik ve taktik uçaklarını, taktik ve balistik füzelerini, orta menzilli balistik füzelerini ve hipersonik hedeflerini imha etme kabiliyetine sahip.