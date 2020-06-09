Rus ordusuna S-400 ve S-350 sistemlerinden bir parti daha geliyor

Almaz-Antey şirketi basın dairesinden yapılan açıklamada, silah üreticisi ile Rusya Savunma Bakanlığı arasında S-400 füze savunma sistemlerinden 3 alay ve S-350 Vityaz sistemlerinden 4 takımın teslimatına ilişkin kontrat imzalandığı ifade edildi.
Açıklamada, “Almaz-Antey şirketi ve Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askeri kuruma S-400 füze savunma sistemlerinden 3 alay ve S-350 Vityaz sistemlerinden 4 takımın teslimatına ilişkin kontratlar imzaladı. Tüm sistemler Rusya Silahlı Kuvvetleri’ne en geç 2023 yılında teslim edilecek” ifadelerine yer verildi.
S-350 Vityaz, karada bulunan sivil hedeflere, sanayi tesislerine ve önemli askeri noktalara yapılacak hava saldırılarına karşı etkin bir koruma sağlaması amacı ile geliştirildi.
Almaz-Antey şirketi tarafından üretilmiş olan dikey fırlatıcı ve son derece güçlü fonksiyonlara sahip çok yönlü bir radarla donatılmış olan S-350, 120 kilometreden fazla mesafedeki ve 30 kilometreyi aşkın irtifalardaki hava hedeflerini imha edebiliyor.
Yine Almaz-Antey’in geliştirdiği ve ürettiği S-400 Triumf sistemleri ise düşmanın keşif uçaklarını, stratejik ve taktik uçaklarını, taktik ve balistik füzelerini, orta menzilli balistik füzelerini ve hipersonik hedeflerini imha etme kabiliyetine sahip.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)