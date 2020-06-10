ABD'de hipersonik füze kontrolden çıkmak üzereyken imha edildi

ABD’de geliştirilmekte olan hipersonik füze test sırasında serbest uçuşa geçmek üzereyken zamanında müdahale ile imha edildi.

Aviation Week dergisinin aktardığına göre olay, ABD Savunma Bakanlığı İleri Savunma Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA) ve ABD Hava Kuvvetleri ortak programının bir parçası olarak geliştirilen hipersonik füzenin test edilmesi sırasında meydana geldi.

HAWC olarak bilinen program kapsamında hava tabanlı hipersonik füzeler geliştiriliyor.

Derginin kaynaklarına dayandırarak verdiği bilgiye göre füze, uçuş testi sırasında B-52 uçağından yanlışlıkla ayrıldı. Kaliforniya'daki Edwards üssünden 419. uçuş test filosundan bir uçakla ilişkili olduğu düşünülen kazanın nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.

ABD'de şu anda birkaç hipersonik füze geliştiriyor. Pentagon daha önce bu alanda Rusya ve Çin'in gerisinde kaldığını itiraf etmişti.