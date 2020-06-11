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    MiG-35 tipi 4++ nesil çok fonksiyonlu hafif savaş uçağı.

    Rus pilot, yeni MiG-35 jetinin testleri ile ilgili detayları açıkladı

    © Fotoğraf : Pavel Novikov : MiG-35 (MiG-29MRCA)
    Savunma
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    https://tr.sputniknews.com/savunma/202006111042228550-rus-pilot-yeni-mig-35-jetinin-testleri-ile-ilgili-detaylari-acikladi/

    Rus savaş uçakları üreticisi MiG’de görevli test pilotu Selivanov, yeni MiG-35 avcı uçağının testleri sırasında muazzam sayıda parametrenin kontrol edildiğini, uçuş görevlerinin ise bazen 30’a kadar madde içerebildiğini söyledi.

    Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostech bünyesinde faaliyet gösteren MiG şirketinde görevli test pilotu Dmitriy Selivanov, Sputnik’e demecinde yeni MiG-35 avcı uçağının nasıl test edildiğini ayrıntılarıyla anlattı.

    Uçağın testleri sırasında muazzam sayıda parametrenin kontrol edildiğini ve uçuş görevlerinin bazen 30’a kadar madde içerebildiğini aktaran Selivanov, şöyle konuştu:

    'Uçuşta tamamen göreve bağlı kalmak durumundasınız'

    “Anlayacağınız üzere mühendislerle birlikte görüşülen bir görev söz konusu, bu nedenle testler sırasında keyfiyete yer yok. Fakat itiraf etmeliyim ki bazen izin verilenlerin dışına çıkmak, bu harika uçağın manevra kabiliyeti yüksek olduğu için onu yoklamak istiyorum. Ancak verilen görevler sıklıkla o kadar kapsamlı ki, yaramazlıklara yakıt yetmeyebileceği için uçuşu birebir göreve göre yerine getiriyorsunuz.”

    ‘MiG-35 dostane ara yüze sahip, pilot için çok rahat bir uçak’

    MiG-35’in ‘dostane’ bir ara yüze sahip, pilot için çok rahat bir uçak olduğuna dikkat çeken Selivanov, şunları anlattı:

    “Telefon ya da farklı bir cihaz satın aldığınız zaman kullanım kılavuzunu okumayıp, hemen kullanmaya başlıyorsunuz. MiG-35’te de durum aynı, her şeyi içgüdüsel olarak anlayabiliyorsunuz. Özellikle MiG-35 olmak üzere her modern uçak, çok fazla işlevin bulunduğu yüksek teknoloji ürünü bir aygıttır, fakat bu aygıtın işlevlerini kullanma kılavuzu olmadan çözebiliyorsunuz.”

    'Akıllı sesli asistan Rita zor durumlarda pilotu yönlendiriyor'

    MiG-35’lerin ayrıca zor anlarda pilotlara sesli destek sağlayacak olan akıllı asistan yazılımıyla da donatılacağı bilgisini veren Selivanov, ‘Rita’ adının verildiği bu sanal asistanın ‘motorda yangın çıksa da’ pilota hoş ve sakin kadın sesiyle hitap ettiğini anlattı:

    “O (Rita) her zaman gevezelik etmiyor, sadece uçağın bazı kısıtlamalarla karşılaşmak üzere olduğu zaman yol gösteriyor. Savaş kullanımı için de ipuçları bulunuyor.”
    ‘Uçuş sırasında birçok farklı görevi yerine getirebiliyorsunuz’

    Mühendislerle birlikte hazırlanılan uçuş görevlerinde navigasyon, silah kontrol sistemleri ya da telsiz bağlantı gibi kontrol edilmesi gerekenlerin madde madde hazırlandığını vurgulayan Selivanov, “Test uçuşları sırasında bazen bir hedef bulmanız, onu yok etmeniz veya aksine, birilerinden gizlemeniz gerekebiliyor. Birçok uçuş türü var. Pilotlar için bu en ilginç çalışma türlerinden biri” ifadelerini kullandı.

    MiG-35’in yerine getirebileceği görevlerin listesi oldukça geniş

    Çekiş gücü artırılmış yeni motorlarla donatılan MiG-35, uçuş sırasında yakıt ikmali yapabiliyor ve tanker işlevini de yerine getirebiliyor. Ayrıca uçağın tek ve çift koltuklu versiyonları, uçak gövdesi tasarımı, iç donanımı ve gerçekleştirilen işlevler açısından tamamen standartlaştırılmış durumda.

    Yeni Rus avcı uçağının yerine getirebileceği görevlerin listesi oldukça geniş. MiG-35 dördüncü ve beşinci nesil avcı uçaklarıyla yüzleşerek hava üstünlüğünü elde edebilir, modern hava saldırı araçlarını önleyebilir ve diğer uçaklarla birlikte grup eylemlerde yer alabilir.

    MiG-35’in resmi tanıtımı Ocak 2017’de yapıldı. O zaman başlatılan uçuş testleri hala devam ediyor.

    Etiketler:
    Test, MIG, MiG-35, Rus pilot
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