Yunanistan ordusundan Türkiye sınırındaki Dedeağaç'ta tatbikat

Yunanistan ordusunun Türkiye sınırındaki Evros ve Dedeağaç'ta tatbikat yaptığı belirtildi.

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Yunan askeri, Dedeağaç'taki 'Orel' sahasında tankların ve taarruz helikopterlerinin katıldığı bir tatbikat gerçekleştirdi.

Tatbikat sırasında birlikler, taarruz harekatları düzenleme prosedürleri ve teknikleri ile ilgili çalışmalar yaptı.

Tatbikata Apache savaş helikopterlerinin yanı sıra 21. zırhlı tank tugayına ait personel ve teçhizatında katıldığı görüldü.