İtalya hükümeti, Mısır'a 2 fırkateyn satışını onayladı

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Başbakan Giuseppe Conte başkanlığında dün toplanan bakanlar kurulu, Mısır'a 1.2 milyar euro karşılığında, İtalyan donanması için yeni yapılmış olan 'Spartaco Schergat' ve 'Emilio Bianchi' isimli 2 'Fremm' sınıfı çok maksatlı fırkateynin satışına onay verdi.

La Repubblica gazetesinde konuya ilişkin haberde, Mısır'ın İtalya'dan 2 fırkateyn satışına ek olarak toplamda 10 milyar euro değerinde, toplam 6'yı bulacak fırkateyn, 20 deniz karakol botu ile 24'ü M346 tipi eğitim uçağı ve 24'ü eurofighter avcı bombardıman jeti olmak üzere toplam 48 uçak almasının gündemde olduğu ifade edildi.