Gelecekte hipersonik silahlara karşı kullanılacak sistemlerin özellikleri açıklandı

Rus askeri uzman Viktor Murahovskiy, gelecekte hipersonik silahlara karşı kullanılacak sistemlerin, insan tarafından kontrol edilemeyeceği için tamamen otomatik olacağını belirtti.

Rusya Askeri Sanayi Komisyonu üyesi, Arsenal Oteçestva Dergisi Genel Yayın Yönetmeni, emekli Albay Viktor Murahovskiy, gelecekte hipersonik silahlara karşı kullanılacak araçların tamamen otomatik olacağını, uzay araçlarında olduğu gibi kontrol motorları ve tamamen yeni bir güdümleme sistemi ile donatılacağını öngördü.

‘İnsanın bilgileri sindirmek ve karar vermek için zamanı olmaz, her şey otomatik olmalı’

Rus uzman, “Bu hızlarda insanın ne bu türden bilgileri sindirmek, ne de karar vermek için zamanı yok. Yani, tüm bunlar tam otomatik modda çalışmalı. İnsan sistemi savaş moduna getirir, sonrasında ise fiziksel olarak herhangi bir komut vermeye yetişemez, her şey otomatik olur” diye konuştu.

Rusya’nın füze savunma sisteminin şu anda benzer bir şema ile çalıştığına dikkat çeken Murahovskiy, ancak bu sistemin sadece hipersonik balistik hedeflere karşı koyabildiğini, hipersonik saldırı silahlarına karşı koymak için ‘sadece yeni bir ürünün tasarımı ile sınırlı kalınmadan çok ciddi bilim ve teknik altyapının oluşturulmasının şart olduğunu vurguladı.

Aşırı hızlarda çalışabilecek güdümleme sisteminin tasarlanması ayrı bir konu’

Rus uzman, aşırı hızlarda çalışabilecek güdümleme sisteminin tasarlanmasının ayrı bir konu olacağını belirterek, bu sorunun hipersonik hedeflere yönelik füze üretiminde de daha da şiddetli hale geleceğinin altını çizdi.

Böyle bir füze için yeni malzemeler gerekeceği bilgisini veren Murahovskiy, şöyle konuştu:

“Elbette, aerodinamik yüzeylerin çalışması çok düşük bir ihtimal, sadece jet manevra motorları çalışabilir. Bunun dışında genel olarak hipersonik hedefler, aerodinamik yüzeylerin çok düşük hava yoğunluğu nedeniyle çalışmadığı stratosferde hareket ediyor.”