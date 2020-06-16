Rusya'da Tor-M2 hava savunma sisteminin suda yüzebilen sürümü geliştiriliyor

Rusya Hava Savunma Kuvvetleri Başkanı Aleksandr Leonov, Natsionalnaya Oborona dergisine açıklamasında, "Tor-M2’nin özel tekerlekli modifikasyonu geliştiriliyor. Savaş aracının temel özelliği, yüzerek su engelleri aşabilmesi" ifadelerini kullandı.

Leonov, ayrıca günümüzde bazı ülkelerin yüksek seviyede ilgi gösterdiği Arktik bölgesinde konuşlu hava savunma birliklerinin, bölgenin koşullarına uygun şekilde geliştirilen Tor-M2DT hava savunma sistemleriyle donatılacağı bilgisini verdi.

Tüm hava koşullarında çalışabilen stratejik hava savunma uçaksavar sistemi olan Tor-M2, uçak, helikopter, radyo güdümlü füze, uçak bombası, insansız hava aracı ve diğer modern hassas silahları yok etme yeteneğine sahip.