Almanya Dışişleri Bakanı, asker çekme planını değerlendirdi: ABD'nin varlığı güvenlik açısından önemli

ABD’nin Almanya’da askerlerinin sayısını yarı yarıya azaltacağını duyurmasının ardından Berlin’den ‘bilgimiz yok’ açıklaması geldi. Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ABD’nin askeri varlığının Avrupa’nın güvenliği açısından da önemli olduğunu söyledi.

ABD’nin askerlerini geri çekme planını değerlendiren Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Washington’ın kendilerine konuyla ilgili ayrıntılı bir bilgi vermediğini belirtti.

Polonya’ya yaptığı resmi ziyaret sırasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Maas, “ABD'nin Almanya'daki varlığının sadece Almanya'nın güvenliği için değil, aynı zamanda ABD'nin ve özellikle Avrupa'nın güvenliği için de önemli olduğunu düşünüyoruz” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Almanya’nın NATO aidatını geciktirdiğini belirterek ülkedeki asker sayısını 25 bine azaltacağını açıklamıştı.

ABD’nin Almanya’da yaklaşık 50 bin askeri bulunuyor.