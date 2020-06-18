Rusya Dışişleri: Açık Semalar Antlaşması'na katılan ülkeler konferansının 6 Temmuz'da yapılması planlanıyor

Konferans, ABD Başkanı Donald Trump'ın mayıs ayında Washington'un Açık Semalar Antlaşması'ndan (ASA) çekildiğini ilan etmesiyle bağlantılı olarak toplanıyor.

ABD Başkanı Trump, "Rusya sorumluluklarını yerine getirene kadar" ASA'dan çekileceklerini açıklamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Silah Kontrol Departmanı Başkanı Vladimir Yermakov, düzenlenmesi planlanan konferansa ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Evet, Avrupa’nın güvenliği açısından son derece önemli olan ve tüm yönleriyle ele alınacak Açık Semalar Anlaşması konferansının düzenlenmesi 6 Temmuz için planlandı."

Moskova’nın konferansta hangi düzeyde temsil edileceğinin henüz belirlenmediğine vurgu yapan Yernakov, "Bakalım, burada önemli olan temsil düzeyi değil, içerik önemli" dedi.

ASA, Doğu ve Batı blokları arasında güven ve istikrarı geliştirmek amacıyla 1992 yılında Helsinki'de imzalandı. Kasım 2000'de Rusya parlamentosu tarafından onaylanan anlaşma 2 Ocak 2001 tarihinde yürürlüğe girdi.

Askeri faaliyetlerde şeffaflığı teşvik etmek, silah kontrolünü ve diğer anlaşmaları gözlemlemeyi kolaylaştırmak amacıyla silahsız keşif uçuşlarına izin veren ASA'da ABD'nin çekilmesinden sonra 34 ülke kaldı.