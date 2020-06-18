ABD'den Ukrayna'ya devriye botu satışına onay

ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı'ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanlığı'nın, 16 adet Mark IV tipi devriye botlarının Ukrayna'ya satılmasına karar verdiği ve bu satışa ilişkin Kongre'ye tebligat gönderildiği kaydedildi.

Satış paketine botlarda kullanılacak silah ve iletişim sistemlerinin de bulunduğu, satışın bedelinin 600 milyon dolar olduğu belirtildi.

Ukrayna'ya satışın tamamlanabilmesi için ABD Kongresi'nden 30 gün içinde herhangibir itiraz gelmemesi gerekiyor.