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    Türkiye'nin orta menzilli ilk yerli füze motoru

    Türkiye'nin orta menzilli ilk yerli füze motoru test edildi

    © Fotoğraf : YouTube/TEI - TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş.
    Savunma
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/savunma/202006191042284633-turkiyenin-orta-menzilli-ilk-yerli-fuze-motoru-test-edildi/

    Türkiye'nin orta menzilli ilk yerli füze motoru (TEI-TJ300), Eskişehir'de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katıldığı törende test edildi.

    TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) Tesisleri'nde, Genel Müdür Mahmut Akşit'ten bilgi alan Varank, 10'dan geriye sayılmasının ardından prototip testini başlatma komutunu verdi. Varank, başarıyla gerçekleşen testin ardından yaptığı konuşmada, Türk mühendisler tarafından geliştirilen motorun Türkiye'nin savunma sanayisi açısından oldukça önemli bir gelişme olduğunu söyledi.

    "Bugün TÜBİTAK desteğiyle geliştirilmiş TJ300 adlı turbo jet motorun ateşlemesini gerçekleştirdik. Bu motorlar, orta menzilli gemi savar füzelerinde kullanılmak üzere tasarlandı" ifadesini kullanan Varank, bu motorun birçok farklı platformda da kullanılabileceğini aktardı.

    Bakan Mustafa Varank, şu değerlendirmede bulundu:

    Türkiye’nin ilk yerli ve milli motoru
    © İHA /
    Türkiye’nin ilk yerli ve milli motoru teslim edildi
    "TJ300, çap olarak oldukça küçük olmasına rağmen 1300 nevton itki verebilen, yaklaşık 400 beygire yakın güç üretebilen bir motor. Bu motor, başlangıçta orta menzilli gemi savar füzelerinde kullanılmak üzere tasarlansa da birçok platformda kullanılabilecek. Burada TEI'nin mühendislerinin gayretleriyle, onların yürekli çalışmalarıyla oluşturulmuş bir motor. TEI'nin faaliyetlerini yakından takip ediyoruz. Ülkemizde özellikle hava araçları motorlarıyla ilgili en önemli altyapı burada kurulu ve bu kabiliyetlerin çok hızlı bir şekilde ürüne dönüştüğünü, savunma sanayimizde kullanıldığını görebiliyoruz. Bu, bizim açımızdan gurur verici. Burada birçok yurt dışı kısıtı olan ürünleri de artık kimseye bağlı olmadan kendimiz geliştiriyor oluyoruz."

    ‘Test ortamı da tamamen yerli ve milli’

    TEI'deki test ortamının da tamamen yerli ve milli olduğuna dikkati çeken Varank, "Bir ürünü yapabilirsiniz ama test ortamını bile diyelim ki yabancı bir ülkeden almak zorunda olduğunuzda bunu size sağlamıyorlarsa o ürünün testini bile gerçekleştiremezsiniz" değerlendirmesinde bulundu.

    Varank, TEI'de daha önce ‘Gökbey’ adlı helikopterin motorunun çekirdeğinin ateşlendiğini hatırlattı.

    TEI Genel Müdürü Akşit'in, Gökbey'in motorunun bu sene TAİ'ye teslim edileceği sözünü verdiğini dile getiren Varank, "Onlar da bu teslimattan sonra Gökbey'de kullanılacak motorun entegrasyonuyla ilgili çalışmalara başlayacaklar" ifadesini kullandı.

    TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü’nce (SAGE) Göktuğ Projesi kapsamında geliştirilen Bozdoğan Füzesi
    © DHA /
    Türkiye’nin yerli füzesi 'Bozdoğan', ilk güdümlü atış testini başarıyla tamamlandı
    Törene, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız ve TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal katıldı.

    TEI-TJ300'ün özellikleri

    TÜBİTAK, TEI ve Roketsan'ın iş birliğiyle üretilen ‘Türkiye'nin Orta Menzil Gemi Savar (OMGS) ilk Hava Solumalı Füze Motoru’ TEI-TJ300, dar bir çapta 1300 nevton itki üretebiliyor.

    Milli tasarım füze motoru, 5 bin fitlik irtifada ses hızının yüzde 90'ına varan yüksek hızlarda çalışabilme özelliğine sahip.

    Sistem, saniyeler içinde yeterli itkiye ulaşacak şekilde geliştirildi. Milli tasarım füze motorunun marşa (başlatıcı sistem) ihtiyaç olmadan kanat altı rüzgarı ile çalışma özelliği mevcut.

    Füze motoru, boyutlarındaki zorlayıcı kısıtlar nedeniyle hava, deniz ve kara savunma sistemlerine uyacak şekilde tasarlandı.

    Etiketler:
    Mustafa Varank, orta menzilli füze, Eskişehir, motor, Füze, milli, Yerli
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