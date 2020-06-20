Rus askeri uzman, ABD’nin Rusya’ya olası saldırı istikametlerini değerlendirdi

ABD ile Rusya arasındaki en kısa mesafenin Kuzey Kutbu’ndan geçtiğini belirten Rus askeri uzman Vladislav Şurıgin, ABD’nin olası saldırı için bu istikamet üzerinde çalıştığını kaydetti.

Vladislav Şurıgin, İzvestiya gazetesine açıklamasında, ABD Hava Kuvvetleri’ne ait stratejik bombardıman uçaklarının Arktik bölgede son zamanlar sıklaşan uçuşlarıyla ilgili, “ABD, 70 yıldan fazla bir süredir Kuzey Kutbu üzerinden hava saldırıları düzenleme planı üzerinde çalışıyor” dedi.

Uzman, ABD’den Rusya’nın stratejik, politik ve ekonomik bölgelerine en kısa mesafenin Kuzey Kutbu üzerinden geçtiğini kaydederek, “Sovyetler Birliği ve Varşova Paktı ülkelerindeki hava savunmanın yoğunluğu dikkate alındığında ABD bombardıman uçaklarının Avrupa’dan örneğin Ural bölgesine ulaşması mümkün değildi. Sovyetler Birliği, Arktik yönünü de hava savunma sistemleriyle kapattıktan sonra ABD seyir füzelerine geçmek zorunda kaldı. Bu seyir füzeleri de Rus hava savunmanın etki alanına girmeden stratejik bombardımanlardan fırlatması gerekiyordu” ifadesini kullandı.

ABD’nin şu anda da bu plan üzerinde çalıştığını kaydeden Şurıgin, Rus stratejik uçak filosunun Amerikalılara uygun yanıt verme yeteneğine sahip olduğunu belirterek, “Rus pilotlar da Arktik bölgesindeki uçuşlar sırasında benzer eylemler üzerinde çalışıyor” diye ekledi.