İngiliz donanması Manş Denizi’nden geçen Rus savaş gemisini izlemeye aldı

İngiliz Kraliyet Donanması basın dairesinden yapılan açıklamada, İngiliz Deniz Kuvvetleri’nin 'Vice-Admiral Kulakov' denizaltısavar gemisini Manş Denizi’nden geçtiği sırada izlemeye aldığı, Rus savaş gemisinin güvenli ve profesyonelce hareket ettiği belirtildi.

İzlemenin radar, gözetim kameraları ve sensörlerle yapıldığı aktarılan açıklamada, 'Vice-Admiral Kulakov' gemisinin geçişinin ayrıca Westminster fırkateyni ve Tyne devriye gemisi tarafından da izlendiği vurgulandı.

Açıklamada, Rus savaş gemisinin güvenli ve profesyonelce hareket ettiği ifade edildi.