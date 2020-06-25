Almanya Savunma Bakanı, ABD'ye Rusya-NATO Kurucu Eylemi'ni hatırlama çağrısı yaptı

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, ABD'li düşünce kuruluşu Atlantic Council tarafından düzenlenen konferansa bağlandı.

"Almanya ve ABD arasındaki ikili ilişkilerden değil, ittifak içindeki güçlerin yeniden konuşlandırılması hakkında konuştuğumuz unutulmamalıdır" diyen Kramp-Karrenbauer, "Eğer birlikler ABD'ye gönderilecek olursa, bunun Avrupa'ya olan ilginin azaldığı mesajı taşımadığından emin olmak önemlidir. Eğer birlikler Hint-Pasifik bölgesine taşınırsa bu, ABD'nin yeni stratejik ilgisi anlamına gelecek. Eğer Avrupa’ya, örneğin Polonya’ya konuşlanırılacaksa 1997’de imzalanan Rusya-NATO Kurucu Eylemi’ni hatırda tutmak önemlidir" ifadelerini kullandı.

Kramp-Karrenbauer, NATO ülkelerinin 'fiziksel olarak birleşik' kalması ve imzalanan anlaşmalara bağlı kalınmasının önemine vurgu yaptı.

ABD'nin Almanya'nın savunma için yeteri kadar para harcamadığı ve enerji politikası konusunda Rusya ile işbirliği yaptığı yönündeki eleştirileri konusundaki tutumunu yineleyen Kramp-Karrenbauer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim için ve Almanya’daki bizler için NATO, ortak değerlere sahip bir topluluktur. Bu bir ticaret örgütü değil, güvenlik de eşya değil. Almanya'da bulunan Amerikan birlikleri ve sivil personel, elbette bizim ve Avrupalı ortaklarımızın birlikleriyle birlikte Almanya’nın güvenliğini sağlayan personeldir, ancak onlar aynı zamanda kollektif güvenlik nedeniyle de buradalar ve çok çok güçlü sinyaller gönderiyorlar, örneğin Rusya’ya."

Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, Almanya’da konuşlu Amerikan askerlerinin sayısının 25 bine düşürüleceğini açıklamıştı.

Şu anda Almanya'da 35 bin ABD askeri, 10 bin Pentagon çalışanı ve Savunma Bakanlığı'na çalışan yaklaşık 2 bin sözleşmeli personel bulunuyor.

Trump, Almanya'nın ABD ile ticarette ‘dürüst’ davranmadığını ve NATO bütçesine yapılan ödemeleri ‘geciktirdiğini’ belirterek, ABD’nin Rusya’dan gaz alan Almanya’yı korumak için neden para harcaması gerektiğini merak ettiğini ifade etmişti.