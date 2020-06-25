ABD, Avrupa'da orta menzilli füzelere moratoryum uygulama niyetinde değil

ABD Başkanı Trump'ın Silah Kontrolünden Sorumlu Özel Danışmanı Marshall Billingslea, daha önce Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması (INF) kapsamında yasaklı olan orta ve kısa menzilli füzelerin Avrupa'ya konuşlandırılmasına moratoryum uygulama niyetinde olmadıklarını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Silah Kontrolünden Sorumlu Özel Danışmanı Marshall Billingslea, çevrimiçi basın toplantısında, "Orta ve kısa menzilli füzelere moratoryumun uygulanması konusunda fazla düşünüp endişelenmeyeceğim, zira moratoryum olmayacak" ifadelerini kullandı.

Çin’in bu konuda hiçbir anlaşmayla sınırlı olmadığını kaydeden Billingslea, "Biz de kendimizi sınırlandırmayı planlamıyoruz" dedi.

ABD geçen yıl, Rusya’yı INF’yi ihlal etmekle suçlayarak anlaşmadan çıkma kararını almıştı. Moskova, tüm suçlamaları reddederek Washington’da soru işaretleri oluşturan füzeyi sergilemeye hazır olduğunu açıklasa da ABD bunu kabul etmedi ve tek taraflı olarak anlaşmadan çıktı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD ile stratejik istikrar görüşmelerine diğer ülkelerin katılmasına karşı olmadıklarını açıklamıştı.