Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kara Kuvvetleri'nin 2229. kuruluş yıl dönümü mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri'nin 2229. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Mete Han tarafından milattan önce 209 yılında temelleri atılan ve Türk ordusunun temel unsuru olan Kara Kuvvetlerinin kuruluşunun yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti.
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın 2229’uncu Kuruluş Yıl Dönümü Mesajı...https://t.co/FOfsBsJdR1#MSB #HulusiAkar #KKK pic.twitter.com/F7QB8qhaFn— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 28, 2020
Vatanın ve milletin güvenliği için yurt içi ve dışında, sınır ötesinde bugüne kadar yürütülen terörle mücadele operasyonlarında Türk Silahlı Kuvvetlerinin diğer unsurlarıyla uyum içerisinde omuz omuza çalışarak büyük başarılar elde eden Kara Kuvvetlerinin; bugün de her türlü tehdit ve tehlikeye karşı azim ve kararlılıkla faaliyetlerine devam ettiğini söyleyen işaret eden Akar, mesajında şunları kaydetti:
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar başta olmak üzere, Kara Kuvvetlerimizin bugünkü seviyesine ulaşmasında emeği geçen muvazzaf ve emekli tüm personelini kutluyor, kendilerine ve onlara daima destek sağlayan kıymetli aile fertlerine sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum."
MSB'den yıl dönümüne özel video
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) da Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla envanterde bulunan silah, araç ile operasyonlar ve tatbikatlara ait görsellerin yer aldığı bir video paylaştı.
Şanlı tarihimizin ayrılmaz parçası, kutlu zaferlerimizin mimarı, her zaman görevinin başında ve asil milletimizin emrinde olan Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın 2229’uncu kuruluş yıl dönümü kutlu olsun! 🇹🇷#MSB #TSK #KKK pic.twitter.com/F5m9RSd7LQ— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 28, 2020
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