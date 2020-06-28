Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kara Kuvvetleri'nin 2229. kuruluş yıl dönümü mesajı

Milli Savunma Bakanı Akar, "Kara Kuvvetlerimiz; asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı güçle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kendisine verilecek her türlü görevi başarıyla yerine getirecek ve ülkemizin gurur kaynağı olmaya devam edecektir" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri'nin 2229. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Mete Han tarafından milattan önce 209 yılında temelleri atılan ve Türk ordusunun temel unsuru olan Kara Kuvvetlerinin kuruluşunun yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Vatanın ve milletin güvenliği için yurt içi ve dışında, sınır ötesinde bugüne kadar yürütülen terörle mücadele operasyonlarında Türk Silahlı Kuvvetlerinin diğer unsurlarıyla uyum içerisinde omuz omuza çalışarak büyük başarılar elde eden Kara Kuvvetlerinin; bugün de her türlü tehdit ve tehlikeye karşı azim ve kararlılıkla faaliyetlerine devam ettiğini söyleyen işaret eden Akar, mesajında şunları kaydetti:

© AA / Milli Savunma Bakanı Akar: Türkler ve Kürtler et ve tırnak gibidir

Bakan Akar, Kara Kuvvetlerinin kahraman ve fedakar personelini başarılarından dolayı kutladığı mesajında, şu değerlendirmeyi yaptı: "Kara Kuvvetlerimiz; asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı güçle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kendisine verilecek her türlü görevi başarıyla yerine getirecek ve ülkemizin gurur kaynağı olmaya devam edecektir. Bu kuruluş yıl dönümü vesilesiyle; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyor; hayatta olan kahraman gazilerimize, şehitlerimizin ve gazilerimizin değerli aile fertlerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar başta olmak üzere, Kara Kuvvetlerimizin bugünkü seviyesine ulaşmasında emeği geçen muvazzaf ve emekli tüm personelini kutluyor, kendilerine ve onlara daima destek sağlayan kıymetli aile fertlerine sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum."

MSB'den yıl dönümüne özel video

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) da Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla envanterde bulunan silah, araç ile operasyonlar ve tatbikatlara ait görsellerin yer aldığı bir video paylaştı.

Şanlı tarihimizin ayrılmaz parçası, kutlu zaferlerimizin mimarı, her zaman görevinin başında ve asil milletimizin emrinde olan Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın 2229’uncu kuruluş yıl dönümü kutlu olsun! 🇹🇷#MSB #TSK #KKK pic.twitter.com/F5m9RSd7LQ — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 28, 2020

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