Rus askeri uzman: ABD S-400’ü ‘etkisiz hale getirmek’ için her türlü hileye başvurmaya hazır

Rus askeri uzman Andrey Koşkin, ABD’li Senatör John Thune’un sunduğu Türkiye'nin elindeki S-400’leri satın alma teklifine ilişkin yaptığı değerlendirmede, ABD’nin S-400’ü etkisiz hale getirmek için her türlü hileye başvurmaya hazır olduğunu söyledi.

ABD’li Senatör Whip John Thune, Washington ile Ankara arasındaki anlaşmazlığı çözmek için, 2021 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası’nda Türkiye’nin elindeki Rus S-400 füze savunma sistemlerinin satın alınmasına olanak verecek bir değişiklik teklifi sundu. Düzenleme ile ABD ordusunun füze tedarik bütçesi kullanılarak sistemlerin alınması öngörülüyor.

Plehanov Ekonomi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Sosyoloji Anabilim Dalı Başkanı Dr. Andrey Koşkin, Sputnik’e konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları ifade etti:

“Bununla, Amerika Birleşik Devletleri aslında tüm dünyaya S-400'ün taktik ve teknik özellikleri bakımından ABD'nin benzer sistemlerinden üstün olduğunu ve aynı zamanda Rus sistemini etkisiz hale getirmek için yasal alanın dışına çıkmak da dahil, her türlü hileye başvurmaya hazır olduğunu gösteriyor. Fikir, ABD'nin siyasi elitinde ortaya çıkıyor ve diyorlar ki NATO üyesi ülkeler arasında silahların birleştirilmesi konusundaki ciddi anlaşmazlıkları çözmek için bu sistemi Türkiye’den satın almak gerekiyor. Bana öyle geliyor ki, bununla yetinmeyecekler, ABD tarafından yeni fikir ve eylemler ortaya atılacak. Onlar da ABD’nin böyle bir şey geliştiremeyeceğini gösterecekler.”

Türkiye ve ABD arasında gerilime neden olan Rus S-400 hava savunma sistemlerinin son teslimatı geçen yılın temmuz ayının ortalarında yapılmıştı. Washington, Ankara’nın S-400 anlaşmasını iptal etmesini ve karşılığında Amerikan Patriot sistemlerini satın almasını talep etmiş ve daha sonra Türkiye'yi F-35 programından çıkarmıştı.