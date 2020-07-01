Pentagon, Almanya'dan asker çekme planı konusunda Trump'ı bilgilendirdi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Jonathan Hoffman, Savunma Bakanı Mark Esper ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley'in, Almanya'dan asker çekme planları konusunda Başkan Donald Trump'ı bilgilendirdiğini söyledi.

Hoffman, yaptığı açıklamada "Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı dün Almanya'dan 9 bin 500 asker çekme planları konusunda Başkan'a brifing verdi" ifadelerini kullandı.

Hoffman, açıklamasında şunları kaydetti:

"Onaylanan plan, sadece başkanın direktiflerini karşılamıyor aynı zamanda, Rusya'ya karşı caydırıcılığı artıracak, NATO'yu güçlendirecek, müttefiklere güvence sağlayacak, ABD ve ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığının stratejik ve operasyonel esnekliğini geliştirecek ve kuvvetlerimiz ile ailelerine yardımcı olacak."

The Secretary of Defense and Chairman of the Joint Chiefs of Staff briefed the President yesterday on plans to redeploy 9,500 troops from Germany https://t.co/2vmOKITNKE via @ChiefPentSpox #Germany pic.twitter.com/Iar2XBODmP — Liveuamap (@Liveuamap) June 30, 2020

Pentagon yetkililerinin Kongre'yi de bilgilendireceğini belirten Hoffman, bu konunun NATO ile de danışıldığını kaydetti.

ABD Başkanı Trump, haziran başında Pentagon'a Almanya'da daimi olarak görevli ABD askeri sayısını 25 bine çekme talimatı vermişti. Bu talimatla halihazırda 34 bin 500 ABD askerinin görev yaptığı Almanya'dan 9 bin 500 asker çekilmesi anlamına geliyordu.

ABD'nin mevcut planlamasına göre Almanya'da 52 bine kadar asker bulundurulabiliyordu.