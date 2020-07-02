Pentagon, Rusya ile Taliban arasındaki ilişkiler hakkında bir rapor yayınladı

Pentagon tarafından yayınlanan raporda, Rusya'nın Afganistan'daki ABD askerlerinin uzun süreli kalışını önlemek için radikal Taliban hareketi ile barış anlaşmalarını desteklediği kaydedildi.

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Afganistan'daki güvenlik durumuyla ilgili yayınlanan raporunda, "Rusya, bu anlaşmanın ABD'nin (Afganistan'da) uzun vadeli askeri varlığını önleyeceği umuduyla ABD'nin Taliban'la uzlaşma çabalarını desteklemeye devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Rus hükümetinin Afganistan'daki nüfuzunu güçlendirmek, ABD birliklerinin geri çekilmesini hızlandırmak ve askerlerin geri çekilmesinden kaynaklanabilecek güvenlik sorunlarını çözmek için merkezi hükümet, bölge ülkeleri ve Taliban hareketi ile çalıştığınına vurgu yapılan belgede şu ifadeler yer aldı:

"Rusya, bu grup üzerindeki nüfuzunu güçlendirmek, Batı’nın askeri varlığını sınırlamak ve IŞİD ile mücadele operasyonlarını teşvik etmek için Taliban'ı siyasi olarak destekledi, ancak Rusya (bununla) bağlantısını açıkça reddediyor."

Belgede ayrıca, Rus yetkililerin açıklamaları ve Taliban ile anlaşmanın imzalanması ile bağlantılı olarak ABD ile ortak açıklamalarından da bahsediliyor.