Rusya: S-500 uzaydaki hipersonik hedefleri imha edebilecek

Krasnaya Zvezda’ya konuşan Surovikin, S-500’ün teknik özelliklerinin ilk nesil uzay savunma sistemleri arasında görülmesine olanak verdiğini belirtti.

Surovikin, “S-500 teknik özellikleri sayesinde, aerodinamik, balistik hedefler ve yakın uzaydakiler de dahil olmak üzere her türlü hipersonik silahı imha edebilecek” ifadelerini kullandı.

Surovikin, S-500’ün şu anda dünyada bir benzer olmadığını da vurguladı.

S-500 füze savunma sisteminin 400-600 kilometrelik bir menzili bulunuyor. Projenin baş mühendisi Pavel Sozinov, daha önce yaptığı açıklamada sistemlerin dünyanın 100 kilometre uzağındaki hedeflere müdahale edebileceğini belirtmişti.

Sistemler Rus hava savunma birlikleri tarafından 2019’da denenmişti ve ilk S-500’ün 2021’de Rus ordusuna tahsis edilmesi bekleniyor.