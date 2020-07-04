Rus T-14 Armata tankı insansız modda test edildi

Sputnik’e konuşan Rus askeri sanayi sektöründen bir kaynak, T-14 Armata tankının insansız modda test edildiğini belirtti.

2016 yılında Rusya Savunma Bakanlığı yetkilisi Aleksandr Şevçenko, Sputnik’e verdiği demeçte, yeni T-14 Armata tankının insansız robotik versiyonunun 2018 yılında üretileceğini belirterek, yeni tankın benzersizliğinin zırhlı araçların robotizasyonu için betonarme taban oluşturan açık bir dijital mimarinin varlığında yatttığını katdetmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı, daha önce ülkenin önde gelen silah üreticilerinden Uralvagonzavod ile Armata platformunda geliştirilen 132 adet T-14 ve T-15 tankın satışı ile ilgili kontrat imzalamıştı. Savunma Bakan Yardımcısı Aleksey Krivoruçko, sözleşme şartlarının tamamının 2021’e kadar yerine getirileceğini belirtmişti.

T-14 Armata, İkinci Dünya Savaşı sonrasında geliştirilen dünyanın tek üçüncü nesil tankı olma özelliğini taşıyor. Armata, düşmanla doğrudan temas durumunda motorize birliklerin, zırhlı araçların, gizli ya da açık yerlerdeki düşman güçlerini yok etmek ve saldırılarını püskürtmek için tasarlandı.