Rus savaş gemileri Karadeniz'de 'deniz çatışması' icra etti

Rusya Karadeniz Filosu, Kalibr füzeleri ile donatılmış İnguşetya hafif füze kruvazörü ile Naberjnıe Çelnı ve İvanovets küçük füze gemilerinden oluşan gemi grubunun Karadeniz’de göreceli düşman güçlerinin imha edilmesini içeren tatbikatta yer aldıklarını duyurdu.

Rusya Karadeniz Filosu basın dairesinden yapılan açıklamada, Kalibr füzeleri ile donatılmış İnguşetya hafif füze kruvazörü ile Naberjnıe Çelnı ve İvanovets küçük füze gemilerinden oluşan gemi grubunun Karadeniz’de göreceli düşman güçlerinin imha edilmesini içeren tatbikata katıldıkları belirtildi.

Açıklamada, "Karadeniz Filosu'na ait İnguşetya hafif füze kruvazörü ile Naberjnıe Çelnı ve İvanovets küçük füze gemilerinin mürettebatları, saldırı grubu içindeki füze silahlarının kullanımı konusunda planlı tatbikat gerçekleştirmek üzere denize açıldı" ifadelerine yer verildi.

Gemi mürettebatlarının hava ve deniz hedeflerine yönelik uçaksavar ve topçu atışları, ayrıca denizdeki grup hedefe yönelik elektronik fırlatmalı füze atışları icra ettiği kaydedilen açıklamada, bununla birlikte tatbikat kapsamında deniz seferi sırasında hayatta kalma mücadelesi ve gemi grubunun kapsamlı savunması ile ilgili eğitimlerin de gerçekleştirileceği ifade edildi.de