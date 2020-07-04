Rus Dışişleri, ABD’nin Biyolojik Silahlar Sözleşmesi’nin ihlaline ilişkin suçlamalarını reddetti

ABD’nin geçen ay sonu yayınladığı silah kontrolü ile ilgili raporuna ilişkin olarak açıklama yayınlayan Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Biyolojik Silahlar Sözleşmesi’nin (BWC) hükümlerinin Rusya tarafından ihlal edildiği yönündeki iddialarının reddedildiğini açıkladı.

ABD’nin silah kontrolü ile ilgili raporunun ilgili kısmında, Moskova’nın BWC hükümlerini uygulama şeklinin uzun yıllardır ABD’nin endişelerine yol açtığı belirtiliyor, özellikle de Rusya’nın biyolojik silah üretim tesislerinin imha edilmesi ya da barışçıl amaçlara yönelik yeniden düzenlenmesi ile ilgili taahhütlerini yerine getirmediği ileri sürülüyor.

Açıklamada, "Rusya'nın biyomedikal alanındaki faaliyetleri tamamen barışçıl olup, BWC kapsamındaki yükümlülüklerine tamamen uygundur. Bu, özellikle BWC güven artırıcı önlemlerin bir parçası olarak ülkemiz tarafından her yıl sunulan bilgilerle doğrulanmakta" denildi.

'Bu tür spekülasyonların uluslararası toplumun dikkatini bu hassas alanda kendisinin yürüttüğü gayri şeffaf ve uygunsuz faaliyetlerinden uzaklaştırmaya yönelik sıradaki girişim’ olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"ABD'nin, Sovyet biyolojik programları ile ülkemiz tarafından mikrobiyoloji alanında yürütülen araştırmalar arasında bağlantı olduğu hakkında kanıtlanmamış spekülasyonlar bazında Rusya tarafından BWC hükümlerinin olası ihlali ile ilgili olarak dolaştırıldığı haksız iddialar tamamen asılsız."

Biyolojik Silahlar Sözleşmesi (BWC) veya tam adı ile Bakteriyolojik ve Toksin Silahların Geliştirilmesi, Üretilmesi ve Depolanması Yasaklanması ve İmha Edilmesi Sözleşmesi, biyolojik silahların üretimini yasaklayan ilk uluslararası çok taraflı anlaşma olma özelliğini taşıyor.