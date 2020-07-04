Rus Dışişleri: ABD nükleer deneme moratoryumunu reddedebilir

ABD'nin silah kontrol anlaşmalarına uyum raporunu yorumlayan Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Washington’un nükleer deneme moratoryumunu reddedebileceği ihtimalini dışlamadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Washington’un uluslararası toplumu, ABD'nin hala gönüllü olarak bağlı olduğu ve sonucu Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması'nın tamamen çökmesine neden olabilecek nükleer deneme moraturyumunu redetmeye hazırladığı şeklinde bir izlenim var" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, 1974’te imzalanan Sovyet-Amerikan Yeraltı Nükleer Denemelerinin Sınırlandırılması Anlaşması’na Rusya tarafından uyulmadığı iddialarının tamamen yanlış 'mesajlar' üzerine kurulu olduğuna vurgu yapılarak şu ifadeler kullanıldı:

"Amerikalıların Rusya'nın ABD’nin 'sıfır yük' standartlarını karşılamayan nükleer deneyler yaparak nükleer testler konusundaki moratoryumu ihlal ettiği iddiaları herhangi bir kanıtla desteklenmiyor. Üstelik, Amerikalılar kendileri, 2019 yılında bu tür deneylerin sayısını ya da gerçekten yapılıp yapılmadığını bilmediklerini itiraf ediyorlar."

Açıklamada, Moskova’nın uluslararası yükümlülüklerden hareket ettiği ve bu alanda herhangi bir ‘ABD standardına’ uymak zorunda olmadığına vurgu yapılarak, Washington tarafından ortaya atılan bu iddiaların amacının, Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması’na yönelik dikkatleri dağıtmak olduğu kaydedildi.

Amerikan tarafının antlaşmayı onaylamayı reddederek, onu tam bir çöküşün eşiğine getirmeye çalıştığına dikkat çekilen açıklamada, Moskova’nın belgeyi 20 yıl önce onayladığı ve başarıyla uyguladığı ifade edilerek şöyle denildi:

"Anlaşma yürürlüğe girmemiş olmasına rağmen, Rusya'nın nükleer denemelere ilişkin moratoryuma sıkı sıkıya bağlı olduğu ve CTBT'nin denemelerin yasaklanmasına ilişkin hükümlerine uymaya devam ettiğini resmi olarak teyit ediyoruz."

Açıklamada ayrıca, ABD anlaşmayı onaylayıncaya kadar Washington’la nükleer denemelerin yasaklanması konusundaki yükümlülüklere uymanın müzakere edilmesinin sonuçsuz kalacağı belirtildi.

1996 yılında Birleşmiş Milletler (BM), nükleer denemeleri tamamen yasaklayan anlaşmayı kabul etmişti. Anlaşma, 180 ülke tarafından imzalanmasına rağmen başta ABD olmak üzere birkaç ülke halen bu anlaşmayı onaylamadı.

ABD, uluslararası alanda tanınmayan ancak diğer ülkelerin politikalarını değerlendiren kendi 'sıfır yük' standardına bağlı bulunuyor.