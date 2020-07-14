Azerbaycan: Ermeni askerleri, Tovuz'un Dondar Guşçu köyüne ateş açtı

Sputnik'e konuşan Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Vakıf Dergahlı, "Ermeni birlikleri, büyük kalibreli silahlar ve toplarla Tovuz bölgesindeki Dondar Guşçu köyüne ateş açtı. Saldırıda köy sakinleri yara almadı" dedi.

Ermenistan: Sınırda durum görece sakin

Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Şuşan Stepanyan da bu sabah yaptığı açıklamada sınır hattında durumun görece sakin olduğunu kaydetti.

Facebook hesabından açıklama yapan Stepanyan, "Gece Ermeni ordusuna ait mevziler, düşmana ait bir tankın hareket ettiğini tespit etti ve tank tarafımızdan açılan ateşle engellendi. Şu anda sınırda durum görece sakin" ifadelerini kullandı.

Pazar günü Azerbaycan-Ermenistan sınırında meydana gelen silahlı çatışma sonucunda iki taraftan da ölü ve yaralılar olduğu aktarılmıştı.

Azerbaycan ordusu, “Ermenistan, Tovuz bölgesinde ateşkes rejimini kabaca ihlal ederek, topçu birliklerinden mevzilerimizi ateş altına aldı. Her iki taraftan da kayıplar var” açıklaması yapmıştı.

Ermenistan ise, Azerbaycan tarafını sınırı ihlal etmekle suçlayarak “Askerler destek noktasını ele geçirmeye çalıştı, ancak ateşle karşılık verilmesi üzerine geri çekildi” ifadelerine yer vermişti.