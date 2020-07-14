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    Şırnak’ın Cudi Dağı bölgesinde güvenlik güçleri tarafından PKK'ya yönelik Yıldırım-1 Cudi operasyonu başlatıldı.

    Şırnak'ta 'Yıldırım-1 Cudi Operasyonu' başlatıldı

    © AA / Ekrem Payan
    Savunma
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    İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Ülkemizi PKK'dan kurtarmak amacıyla, ikna çalışmalarımıza, teslim ol çağrılarımıza kulak vermeyerek, yaptığımız operasyonlardan ders almayarak, bu işin sonunun olmadığını görmeyerek, örgütün hain emellerine hizmet edenlere karşı önceki gün itibarıyla Yıldırım-1 Cudi Operasyonu'nu başlatmış bulunuyoruz" dedi.

    İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, beraberinde Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu ile PKK'ya yönelik 2017 rakımlı Cudi Dağı'nda başlatılan 'Yıldırım- 1 Cudi Operasyonu'na ilişkin Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır'dan bilgi aldı.

    © AA /
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    "Ağır bedeller ödeyerek geldik ama terör örgütü bunca zulmüne, ihanetine, kalleşliğine, baskısına, bölge halkına ve ülkemize yaşattığı acılara rağmen bir arpa boyu yol alamamıştır" diyen Ersoy, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra devletin, milletin büyük desteğiyle bütün terör unsur ve odaklarına karşı sınır içinde ve dışında topyekun bir mücadeleye girdiğini aktardı.

    Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü: "Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu, İçişleri Bakanımızın gayreti ve liderliği, terörle mücadele eden bütün kurum ve kuruluşlarımızın sergilediği uyum, iş birliği ve koordinasyon anlayışı, yerli ve milli teknolojimizle sağladığımız üstünlük, güvenlik güçlerimizin azimli cesaretli ve tecrübeli mücadelesiyle bölücü terör örgütünü bitirmeye yönelik önemli mesafeler kat ettik. Bunu yanı sıra TSK Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve halen devam etmekte olan Pençe Kaplan Operasyonu'nu yaparak örgütün dışardaki yapılarına, yönetimine destek aldığı alanlara büyük darbe vurdu."

    © AA /
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    İçeride de çok büyük bir mücadele yürütüldüğüne işaret eden Ersoy, bu mücadelelerle yılda 5 binlerle ifade edilen örgüte katılım sayısının 2019 yılında sadece 130, bu yıl için de yalnızca 22 olduğunu açıkladı. 

    Her yıl katılanın 3 katından fazla dağdan inenlerin olduğuna dikkati çeken Ersoy, ikna çalışmalarına karşılık bulunduğunu belirtti.

    Örgütün telsiz kestirmeleri 2016 yılında 14 bin 582 iken bu yıl ancak 201 olmuştur. Yani örgüt artık telsizle bile konuşamaz hale gelmiştir" ifadelerini kullanan Ersoy, şunları kaydetti: "2019 yılında Kıran Operasyonlarını başarıyla tamamladık ve bunu takiben mağaralara, barınaklara gizlenen örgüt elemanlarının tasfiyesine yönelik Kapan Operasyonlarını icra ettik. Bu her iki operasyon serisinde de etkili sonuçlar aldık. Bütün bu çalışmalar sayesinde bugün artık sınırlarımızın içindeki terörist sayısı 400 civarına kadar inmiş durumda. Bakanımızın da dediği gibi bölücü terör örgütü bu yıl yapacağımız, önümüzdeki süreçteki mücadelelerle bitirilecek ve marjinal bir örgüt haline getirilecektir."

    Cumhurbaşkanı'ndan başlayarak devletin her kademesinin tam bir uyum ve inanç birliği içerisinde bu sonuca yürekten inandığını anlatan Ersoy, kahraman güvenlik güçlerinin inancı, azmi, cesareti ve tecrübeleriyle bunu sağlayacak güçte olduğunu ifade etti.

    © AA /
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    Ersoy, "Bu amaca ulaşmak, başta bölge halkımız olmak üzere ülkemizi bu beladan (PKK) kurtarmak amacıyla, ikna çalışmalarımıza, teslim ol çağrılarımıza kulak vermeyerek, yaptığımız operasyonlardan ders almayarak, bu işin sonunun olmadığını görmeyerek, örgütün hain emellerine hizmet edenlere karşı önceki gün itibarıyla "Yıldırım- 1 Cudi Operasyonu'nu başlatmış bulunuyoruz" diye konuştu.

    Ersoy şöyle devam etti: "15 Temmuz ve bu toprakların vatan kalması için canlarını feda eden bütün şehitlerimizin anısına bu operasyonun adını 'Yıldırım' koyduk. Bu vesile ile 2016'dan bu yana başlattığımız stratejik büyük terörle mücadele operasyonlarımıza, kararlı duruşumuza, bize inanarak ve güvenerek destek veren aziz milletimize, devletimizin Cumhurbaşkanı'ndan başlayarak bize inanan bütün kurumlarımıza ve yine her taziye görüşmemizde vatan sağ olsun diyerek asil bir duruşla bizlere destek olan aziz şehitlerimizin kıymetli ailelerine minnet ve şükranlarımızı sunuyorum. Hepsi müsterih olsunlar, onlara verdiğimiz sözleri tutacağız ve bu ay yıldızlı bayrağın altında 85 milyonun huzur içinde yaşamasını mutlaka ama mutlaka tesis edeceğiz. Cudi Dağı’ndaki operasyona katılan kahramanlarımıza ve bundan sonraki operasyonlara katılacak kahramanlarımıza canı gönülden başarılar diliyorum. Rabb'im ayaklarına taş değdirmesin."

    Operasyona 1485 personel katılıyor

    © AA /
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    Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır da Cudi Dağı'nın Nuh Peygamber ziyareti bölgesinde olduklarını ifade ederek, bu mevkinin Cudi Dağı’nın en zirve noktalarından biri olduğunu aktardı.

    Sır, bu bölgede başlatılan Yıldırım-1 Cudi Operasyonu'na 58 komando timi, 12 jandarma özel harekat timi, 12 polis özel harekat timi, 18 korucu timi ve 2 karma tim olmak üzere toplam 102 tim 1485 personelin katıldığını belirtti.

     

    Etiketler:
    Şırnak, TSK, Yıldırım-1 Cudi Operasyonu, Cudi Dağı, PKK, Mehmet Ersoy
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