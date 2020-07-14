‘ABD, yangın yüzünden 1 milyar dolarlık çıkarma gemisini kaybediyor’

Rusya Filoya Destek Hareketi Başkanı Albay Mihail Nenaşev, Sputnik’e açıklamasında, ABD Donanmasına ait USS Bonhomme Richard savaş gemisinde çıkan ve 21 kişinin yaralanmasına neden olan yangını değerlendirdi.

Nenaşev, “Bu şiddette ve süreye sahip yangın kurtarılma şansını neredeyse bırakmıyor. Bu geminin sahip olduğu büyük deplasman (en az 40 bin ton) dikkate alındığında büyük olasılıkla bu kaybın Amerikalılara maliyeti 1 milyar dolar olacak” ifadesini kullandı.

USS Bonhomme Richard’ın, Çin ve Rusya ile çıkacak olası çatışmada çıkarma gemisi olarak kullanılmak üzere geliştirildiğini hatırlatan uzman, “Çıkarma gemisinin neredeyse yok olmasına yol açan yangın bugün ABD Deniz Kuvvetleri’nde gözlemlenen krizi yansıtıyor. Sürekli büyük kazalar yaşanıyor, USS Gerald R. Ford uçak gemisi test sırasında bozuldu, yeni nesil destroyer Zumwalt’te teslim sırasında sorun çıktı” dedi.

ABD çıkarma gemisindeki yangının Rusya için benzer olayları önlemek için güvenlik önlemlerini artırma yönünde bir sebep olması gerektiğini kaydeden Nenaşev, “Bu olay bizim içinde bir ders. Rus gemiler de onarıma alındığında büyük risk bölgesinde bulunuyor. Onarım sırasında mürettebat gevşiyor, dikkat dağılıyor ve bu yüzden komutanların bu dönemlerde özellikle dikkatli olması gerekiyor” diye ekledi.