'ABD, Avrupa'ya orta ve kısa menzilli füzeler yerleştirirse, Rusya AB sınırlarına benzer silahlar konuşlandıracak'

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, ABD'nin Almanya'daki nükleer silahlarını Polonya'ya konuşlandırma planı hakkında değerlendirmede bulundu.

Rus basınına konuşan Gruşko, ABD'nin Avrupa'ya orta ve kısa menzilli füzeler yerleştirmesi halinde Rusya’nın AB sınırları yakınına benzer silahlar konuşlandıracağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa'ya orta ve kısa menzilli Amerikan füzeleri yerleştirilmeyecekse, biz de yerleştirmeyeceğiz, bunu daha önce duyurmuştuk. Ancak, füzeler ortaya çıkar çıkmaz, biz de yerleştireceğiz."

Gruşko, Amerikan askeri varlığı için bugün adeta birbiriyle yarışan ülkelerin bu tercihinin güvenlik açısından bir maliyetinin olacağını anlamaları gerektiğini kaydetti.

ABD'nin taktik nükleer silahlarının Almanya'dan Polonya'ya nakline karar verilmesi durumunda, Rusya'nın taktik nükleer silahlarını AB sınırlarına yerleştirip yerleştirmeyeceği sorusuna Gruşko, "Belirli planların oluşturulması ve buna uygun hazırlıkların yapıldığına dair bir hareketlilik görürsek, güvenliği sağlamak için askeri tedbirler başta olmak üzere, gerekli tüm önlemler tarafımızdan alınacaktır" yanıtını verdi.

Moskova'nın, NATO ile Baltık üzerindeki uçuşlara ilişkin anlaşma olmasına rağmen, Rus savaş uçaklarının önlenmesinden endişe duyduğunu belirten Gruşko, "Uçaklarımız bu rota üzerinde transponderleri açık olsa bile, NATO uçakları tarafından engellenmeye devam ediyor" dedi.

Gruşko, Amerikan taktik nükleer silahlarının Almanya'dan Polonya'ya olası naklinin Rusya-NATO Kurucu Senedi’nin ortadan kalkmasına yol açacağını kaydetti.

NATO-Rusya Kurucu Senedi’nin, ittifak ülkelerinin nükleer silahların ve ilgili altyapının inşasını ve coğrafyasını değiştirmemeleri konusunda sıkı bir taahhüt içerdiğini hatırlatan Gruşko, "Tabii ki, bu taahhüdün yerine getirilmesini umuyoruz. Ancak ABD yönetiminin eylemleri, deyim yerindeyse, mümkün olan sınırları zorluyor. Yani, emin olamıyoruz" ifadelerini kullandı.