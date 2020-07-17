Putin’in kararıyla Rusya ordusunda ani denetim

Bakanlığın açıklamasında, “Rusya Genelkurmay Başkanı’nın kararı doğrultusunda Rus Silahlı Kuvvetleri tarafından Güney ve Batı askeri birimlerinde, merkezi bölgedeki münferit birliklerde, Kuzey ve Pasifik Filoları’nın hava indirme ve deniz piyade birliklerinde ani denetim gerçekleştiriliyor” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada Güney ve Batı askeri birimlerinde, Kavkaz-2020 tatbikatına hazırlık ve ordunun ülkenin güneybatısında güvenliği sağlama becerilerinin değerlendirilmesi amaçlandığı kaydedildi.

Şoygu: 149 bin 755 kişi hazır duruma getirildi

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, bakanlık yetkilileriyle olan toplantıda, bu amaçla 149 bin 755 kişi, 26 bin 820 silah ve askeri teçhizat, 414 hava aracı ve 106 geminin hazır duruma getirildiğini ifade etti.

Şoygu’ya göre, denetimler sırasında birlikler tarafından taktik düzeyde 56 tatbikat gerçekleştirilmesi planlanıyor. Karadeniz ve Hazar Denizi bölgelerindeki 17 deniz poligonunun yanı sıra 35 eğitim sahasında çalışmalar gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.