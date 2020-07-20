ABD savaş gemisi, 'Sea Breeze 2020' tatbikatına katılmak için Karadeniz'e girdi

ABD Donanmasının 6. Filosu basın servisinden yapılan açıklamada, Ukrayna ile ortak gerçekleştirilecek tatbikatın amacının ‘denizde bölgesel istikrarı güçlendirmek’ olduğu belirtildi.

Açıklamada, ABD 6. Filosu Komutanı Koramiral Gene Bleck’in şu ifadelerine yer verildi: “Porter'ın Karadeniz'e dönüşü, ABD 6. Filosu ve ABD Donanmasının müttefiklerimize ve NATO ortaklarımıza olan bağlılığını teyit ediyor. Sea Breeze gibi çok uluslu tatbikatlara katılımımız, ABD'nin Avrupa'nın kolektif savunması konusundaki kararlılığının gerçek bir göstergesidir.”

Sea Breeze 2020 tatbikatına ABD, Bulgaristan, Fransa, Gürcistan, Norveç, Romanya, İspanya, Türkiye ve Ukrayna’dan 2 bin askeri personelin yanı sıra 27 gemi ve 19 uçak katılıyor.