Rusya’da hipersonik silahlı iki denizaltının yapımına başlandı

Sevmaş gemi yapım tesisinden yapılan açıklamada, hipersonik silah taşıma kapasitesine sahip iki denizaltının yapımına başlandığı belirtildi.

Sevmaş gemi yapım tesisi Genel Müdürü Mihail Budniçenko, Rusya lideri Vladimir Putin ile video konferans yoluyla yaptığı görüşmede tersanede hipersonik silah taşıma kapasitesine sahip ‘Voronej’ ve ‘Vladivostok’ adlı iki yeni denizaltının yapımına başlandığı bilgisini verdi.

Bu arada Kırım’ın Kerç kentindeki tersanede iki amfibi geminin yapımının başlama törenine katılan Putin ise yeni nükleer denizaltıların Rusya’nın savaş becerilerini güçlendireceğini belirtti:

“Kerç’te iki evrensel amfibi geminin yapımına başlandı. St. Petersburg’daki Severnaya Verf tersanesinde iki fırkateyn, Severodvinsk’teki Sevmaş tesisinde ise iki nükleer denizaltı yapılıyor."

Yeni gemilerin gelişmiş silahlar, kontrol ve uzun mesafe iletişim sistemleriyle donatılacağını kaydeden Putin, son 8 yılda Rusya’nın donanmasına çeşitli sınıflardan 200’ün üzerinde gemi ve deniz aracı katıldığını hatırlattı. Rus lider ayrıca şimdiki çalışma temposunun korunması durumunda filodaki yeni gemi oranının 2027’ye kadar yüzde 70’e ulaşacağının altını çizdi.

‘Kırım’daki savunma sanayi tesislerine devlet desteği sağlanacak’

Kırım’daki savunma sanayi tesislerinin sipariş yükünün fazla olduğunu ve bu işletmelere destek sağlanacağını söyleyen Putin, şöyle konuştu:

“Sipariş yükünü arttırmaya çalışıyoruz, bu bariz bir gerçek. Kırım’da savunma sanayi sektörü ile ilgili siparişler oldukça fazla.”

Savunma sanayi tesislerine desteğin federal program çerçevesinde sağlandığını hatırlatan Putin, “Bu program 10 yıl önce başlatıldı, zamanında yapıma geçildi, zira savunma sanayi sektörünün altyapısının önemli bir kısmı yeniden donatıldı” dedi ve şöyle devam etti:

“Gerçi özel şirketler için bir takım sorunlar söz konusu. Eğer devlet özel bir işletmeye yatırım yapıyorsa doğal olarak, iş sahibinin girişimin hisselerinin bir kısmını devretmesini bekler. Aksi halde devlet özel girişimciye hediye etmiş olur.”

Birçok özel girişimcinin bu şekilde çalışmayı kabul ettiklerini, hatta bazen çoğunluk hissesinden imtina ettiklerini söyleyen Putin, ekledi: "Kırım’daki işletmelerin sipariş yükünü kesinlikle arttıracağız.”