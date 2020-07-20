Suriye devlet ajansı SANA: Suriye hava savunması Şam'ı hedef alan saldırıyı püskürttü

Suriye devlet haber ajansı SANA, ülkenin hava savunma sistemlerinin başkent Şam semalarında düşman hedeflerini vurduğunu duyurdu.
Ajansın haberinde, "Hava savunma sistemleri, düşman hedeflerinin Şam semalarındaki saldırısını püskürttü" ifadelerine yer verildi.
#عاجل || #سانا— سانا عاجل (@SanaAjel) July 20, 2020
مراسل سانا: الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معـ*ادية في سماء دمشق
Ajans saldırıdan İsrail'in sorumlu olduğunu belirtti.
Saldırıya ilişkin henüz başka bir detay verilmedi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)