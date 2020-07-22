ABD: Nükleer hipersonik silah geliştirmeyi planlamıyoruz

ABD Senatosu Dışişleri Komitesi’nin oturumunda konuşan Billingslea, "Hipersonik silah çeşitli avantajlar sunar. ABD’nin bu alanda nükleer silah istemediğini düşünüyorum, sadece geleneksel hipersonik silah istiyor" ifadelerini kullandı.

Hipersonik silahın, ABD’nin özellikle Pasifik’te Çin ve Rusya ile askeri imkanları eşitleyeceğini kaydeden Billingslea, "Kara kuvvetlerinde, deniz kuvvetlerinde ve potansiyel olarak hava kuvvetlerinde farklı hipersonik sistemlerin test sayısını önemli ölüde artırmamız gerekir. Özellikle Çin’in test programından geri kaldığımızı söylersek adil olur. Ruslar ağır kıtalararası balistik füzelere iki tür nükleer hipersonik silah yerleştirdi bile" dedi.

Billingslea, Rusya’nın yakın zamanda diğer silah türlerini de elde edeceğini ve bunları Sarmat kıtalararası balistik füzelerine yerleştireceğini iddia etti.