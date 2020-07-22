Rusya Savunma Bakanlığı: Karadeniz'deki NATO tatbikatını yakından izliyoruz

Savunma Bakanlığı Ulusal Kontrol Merkezi’nden yapılan açıklamada, “Karadeniz Filosu’nun güç ve araçlarıyla NATO Birleşik Deniz Kuvvetleri’nin Sea Breeze 2020 tatbikatına katılan gemi ve uçaklarının eylemlerini izlemek için bir dizi faaliyet yürütülüyor” ifadeleri kullanıldı.

Sea Breeze 2020 tatbikatının aktif aşamasının Karadeniz'in kuzey-batı kesiminde yürütüldüğü belirtilen açıklamada, “Tatbikata ABD donanması ve müttefiki ülkelerin gemi ve uçakları katılıyor” ifadeleri yer aldı.

Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı Aleksey Neijpapa, Sea Breeze 2020 tatbikatının sekiz ülkenin katılımıyla Karadeniz'de başladığını belirterek şunları ifade etti: “Bu tatbikatlar 1997'den beri Ukrayna ve ABD arasında yapılıyor ve Ukrayna tarafı için bu, deniz kuvvetlerinin NATO'ya girmesinin ana araçlarından biri. Bu yıl tatbikatımıza sekiz ülke katılıyor. Ukrayna ve ABD'nin yanı sıra, Bulgaristan, Gürcistan, İspanya, Türkiye, Norveç ve Romanya”

Neijpapa, koronavirüs pandemisi nedeniyle tatbikatın süresinin kısaltılarak bir haftaya indirildiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Tatbikata 20’den fazla gemi ve uçak katılıyor. Bu tatbikatın temel amacı, kriz bölgelerinde uluslararası deniz güvenliği operasyonu yürütmektir. Hepinizin bildiği gibi, Karadeniz maalesef uzun süredir istikrarlı değil. Bu nedenle, Bulgaristan'ın ‘Breeze’ veya ‘Sea Breeze’ gibi tatbikatlar ABD ve ortaklarının, NATO ülkelerinin Karadeniz bölgesinde barış ve istikrarı koruduğunun teyididir.”

Neijpapa, NATO taktik grubunun tatbikatlara geleneksel olarak katılmasından duydukları memnuniyete vurgu yaparak, “Bu, NATO ülkeleri ve ortaklarının Ukrayna’nın NATO’ya katılma kararını desteklediğini bir kez daha gösteriyor” dedi.

ABD 6. Filosu Komutanı Koramiral Gene Bleck ise daha önce yaptığı açıklamada Sea Breeze 20 tatbikatının önemine dikat çekerek şunları ifade etmişti: “Karadeniz hayati bir su yolu. Avrupa'da deniz ticareti ve istikrarı için kritik önem taşıyor. İnsanlar, Karadeniz dışındaki ülkelerin bu tatbikatlara neden katıldığını soruyor. Bunun nedeni, ABD, NATO, müttefik ve ortaklarının, Karadeniz’in istikrarlı ve müreffeh bir bölge olmasının öneminin yanı sıra, birlikte çalışabilmenin ve düşman saldırganlığını engellemenin öneminin de farkında olmalarıdır.”