Putin: Rusya donanmasının benzersiz hipersonik silahları olacak

Rusya lideri Putin, St. Petersburg’daki donanma geçidindeki konuşmasında, “Dünyada hiçbir benzeri olmayan hipersonik (sesten çok daha hızlı) silahlar, insansız su altı araçları ve en etkili savunma sistemleri ile donanmanın üstünlüğü ve savaşma olanakları yükseltilecektir” dedi.

«Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с Днем военно-морского флота!»: Путин в Кронштадте pic.twitter.com/wgPcFJ7kBb — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) July 26, 2020

Putin, söz konusu hipersonik silahların donanmanın envanterine ne zaman gireceğine dairse net bir bilgi vermedi.

«Поздравляю вас с Днем военно-морского флота!»: Путин обошел строй кораблей на рейде Невы, поздравив моряков с праздником pic.twitter.com/9QOPlajIwy — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) July 26, 2020

Daha önce Rus savunma yetkilileri, Tsirkon isimli hipersonik bir deniz roketinin denemelerinin yapılmakta olduğunu söylemişti. Tsirkon isimli roketin geliştirilmekte olduğunu ise 2019 başında Putin duyurmuştu.