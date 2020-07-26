Rusya Savunma Bakanlığı: Hipersonik Tsirkon füzelerinin denemeleri tamamlanıyor

Rusya Savunma Bakanlığı’nın basın dairesinden yapılan açıklamada, “Hipersonik Tsirkon füzelerinin denemeleri başarılı bir şekilde tamamlanmaktadır” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “SSCB Donanması Amiral Gorşkov savaş gemisinden yapılan fırlatmalar, Tsirkon füzelerinin ulaşabilecekleri uzaklık, belirlenen hedefi şaşmadan vuruşları ve uçuşlarının hipersonik (sesten çok daha hızlı) özelliğini doğrulamıştır.”

Söz konusu açıklama, Rusya lideri Vladimir Putin’in Donanma Günü nedeniyle St. Petersburg’daki deniz güçleri geçidinde yaptığı konuşmanın ardından geldi. Rusya Devlet Başkanı bu konuşmasında Rusya Donanması’nın envanterine yakın zamanda hipersonik füzelerin katılacağını söylemişti.