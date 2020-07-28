Azerbaycan: Türkiye ile ortak tatbikatımız planlı nitelik taşıyor

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva, Rus medyasına açıklamasında, “Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın açıkladığı gibi, bu tatbikat planlı nitelik taşıyor ve iki ülke arasındaki anlaşma uyarınca yapılıyor” ifadesini kullandı.

Tatbikatın, iki ülke silahlı kuvvetleri arasında koordinasyonun güçlendirilmesi ve ilerleyici deneyim paylaşımına hizmet ettiğini dile getiren Abdullayeva, tatbikatın ayrıca bölgesel barış ve güvenliğin güçlendirilmesi amacını taşıdığını kaydetti.

Türkiye ve Azerbaycan kara ve hava kuvvetlerinin katılımıyla düzenlenen geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatın Azerbaycan’ın farklı bölgelerinde 29 Temmuz-10 Ağustos günleri arasında yapılacak. Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın verilerine göre, ortak tatbikatta iki ülkenin zırhlı araç, topçu ve havan sistemleri ile hava araçları ve hava savunma sistemleri yer alacak.