Rus jetlerinden Karadeniz'de ABD uçaklarına önleme

Karadeniz’de Rusya sınırları yakınlarında ABD’ye ait P-8A Poseidon ve RC-135 savaş uçakları tespit edilerek önleme yapıldı.

Rusya Ulusal Savunma Yönetim Merkezi’nin açıklamasına göre, Rusya Güney Askeri Bölgesi’ne ait hava savunma birlikleri, Karadeniz üzerinde Rusya sınırlarına doğru iki yabancı hedefin yaklaştığını tespit etti.

edefler, ABD Deniz Kuvvetleri’ne ait P-8A Poseidon devriye uçağı ve ABD Hava Kuvvetleri’ne ait RC-135 keşif uçağı olarak belirlendi.

Uçaklar takibe alınarak önleme amacıyla iki Su-27 savaş uçağı havalandırıldı.

ABD uçaklarının Rusya sınırını ihlal etmediği kaydedildi.

Rus uçaklarının hiçbir yabancı ülkenin sınırlarını ihlal etmeden uluslararası hava sahası kullanım kurallarına titizlikle uyarak uçuş yaptığı kaydedildi.