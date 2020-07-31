ABD Senatosu’na Ukrayna’ya askeri yardımların artırılmasını içeren yasa teklifi sunuldu

ABD’de içlerinde hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat Parti’den senatörlerin yer aldığı bir grup, Ukrayna’ya her yıl 300 milyon dolar askeri yardımda bulunulmasını içeren bir yasa teklifi sundu.

ABD Senatosu’na Ukrayna’ya yapılan askeri yardımların yasalaştırılmasını amaçlayan bir teklif sunuldu.

Ukrayna’ya her yıl 300 milyon dolar askeri yardımda bulunulmasını içeren yasa teklifinde bu ülkeye öldürücü silahlar gönderilmesi maddesi de yer alıyor.

ABD Senatosu’na sunulan teklifte ayrıca, Ukraynalı askerlere eğitim verilmesi için yılda dört milyon dolar ayrılması öngörülüyor.

Pentagon üstünden şu anda Ukrayna’ya her sene yaklaşık 250 milyon dolar askeri yardım sağlanıyor.

Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörlerin sunduğu yasa teklifiyle ise söz konusu yardımın hem artırılması hem de yasa ile sabitlenmesi amaçlanıyor.