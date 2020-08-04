Rusya’da komuta organları ve alt birimler tatbikatı başlıyor

Rusya Birleşik Muhafız Ordusu’nun 3 bin askerin katılımıyla ülkenin batısında komuta ve alt birimler tatbikatı gerçekleştireceği belirtildi.

Rus Batı Askeri Bölgesi basın servisinden yapılan açıklamada, “Batı Askeri Bölgesi’nin Birleşik Muhafız Ordusu’na bağlı 3 binden fazla asker, Ordu Komutanı Korgeneral Andrey İvanayev'in komutasında ikili komuta ve alt birimler tatbikatları sırasında test edilecek” ifadelerine yer verildi.

Batı Askeri Bölgesi basın servisine göre, bir hafta boyunca Vislenskaya ve Yelninskaya motorize piyade birliklerinin komuta ve kontrol organları, dinamik olarak değişen durumlarda ordu-tümen-alay halkasında birlikler ve alt birimlerin idaresi görevlerini yerine getirecek.

Kontrol sırasında askerler, askeri komuta ve kontrol organları ve bir dizi alt birimin yüksek muharebe hazırlığında, saha komutanlığı ve bağlantı noktalarının konuşlandırılacağı belirlenmiş alanlara çıkış görevini yerine getirecek.

Voronezh, Moskova, Bryansk, Belgorod, Smolensk ve Kursk bölgelerindeki askeri eğitim sahalarında taktik tatbikatlara toplam 800 ünite silah ve askeri teçhizat katılacak.

20. Birleşik Muhafız Ordusu'nun merkezi Voronej'te bulunuyor. Voronej, Kursk, Smolensk ve Bryansk bölgelerinde konuşlu bulunan 20. Muhafız Ordusu, Rus Silahlı Kuvvetlerin en büyük oluşumlarından biri olarak kabul ediliyor.