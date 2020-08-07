İnguşetya'da saldırı planlayan iki militan etkisiz hale getirildi

Rusya Terörle Mücadele Komitesi’nden (NAK) aktarılan bilgiye göre, İnguşetya’da terör saldırısı planlayan iki militan etkisiz hale getirildi, bir kişi de yakalandı.

NAK’tan yapılan açıklamada, İnguşetya’da saldırı planlayan iki militanın etkisiz hale getirildiği, bir diğerinin de yakalandığını bildirildi.

Sputnik kaynağının açıklamasına göre, öldürülen militanlardan biri birkaç yıl önce Kırgızistan milli takımı adına yarışıp serbest güreş dalında Asya şampiyonu olmuştu.

Dün militanların Nazran kenti ve Malgobekskiy bölgesindeki Sagopşi köyündeki evlerinde saklandıklarını tespit eden güvenlik güçleri, evlerin bulunduğu noktaları çembere aldı. Militanlara silahlarını bırakıp teslim olmaları tespit edildi.

Ancak militanlar teslim olmayıp güvenlik güçlerine ateşle karşılık verdi, kısa bir çatışmanın ardından iki militan etkisiz hale getirildi, bir militan da yakalandı.

Olay mahallindeki silah, mühimmat ve patlayıcı düzenek ele geçirildi. Güvenlik güçleri ve sivil halk arasından ölü veya yaralı bulunmuyor.