Rus Su-27 jeti Karadeniz’de iki ABD uçağına önleme yaptı

Rusya Ulusal Savunma Yönetim Merkezi, bir Su-27 jetinin Karadeniz'de Rusya sınırlarına yaklaşan iki ABD keşif uçağına önleme yaptığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı Ulusal Savunma Yönetim Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Rusya sınırlarına yaklaşan iki ABD keşif uçağının belirlendiği ve Rusya Güney Askeri Bölgesi hava savunma birliklerine ait bir Su-27 avcı uçağının önleme için havalandırıldığı belirtildi.

Açıklamada, Rus Su-27 pilotlarının yaklaşan hedefleri ABD Hava Kuvvetleri’ne ait RC-135 keşif uçağı ve ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait P-8A Poseidon devriye uçağı olarak belirlediği ve rotalarını değiştirmeye zorladıktan sonra üssüne güvenli bir şekilde geri döndüğü vurgulandı.

Rus Su-27 uçağının tüm uçuşu uluslararası hava sahası kullanım kurallarına titizlikle uyarak gerçekleştirdiği ve Amerikan keşif uçağı tarafından Rusya Federasyonu devlet sınırının ihlaline izin verilmediği kaydedildi.

Rus askeri uzmanlar, temmuz ayı boyunca dokuz kez Rusya sınırlarına yaklaşan yabancı uçaklar tespit etmişti. Ayrıca 5 Ağustos’ta bir Su-27, Amerikan RC-135 ve P-8A Poseidon'a Karadeniz üzerinde önleme yapmıştı.