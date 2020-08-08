Almaz-Antey, Army-2020 forumunda yeni askeri teçhizat sergileyecek

Army-2020 forumu, 23-29 Ağustos’ta Moskova Bölgesi’nin Kubinka kentindeki Patriot Kongre-Fuar Merkezi’nde yapılacak. Fuara Almaz-Antey adına yaklaşık 30 yan şirket katılacak.

Şirketten yapılan açıklamada, "İlk defa bazı ürünlerin açık gösterimi düzenlenecek" denildi. Bu ürünlerden biri, Antey-4000 hava savunma füze sistemi olacak. Bir diğer yeni ürün, geleceğe yönelik stratejik olmayan füze savunması sisteminin bir parçası olarak balistik hedeflerle karşı mücadele için tasarlanan 51P6E2 roketatarı.

Almaz-Antey CEO’su Yan Novikov, "Şirketimiz Army Uluslararası Askeri Teçhizat Forumu’nun değişmez bir katılımcısı. Bizim için bu forum, başta Rusya Savunma Bakanlığı olmak üzere devlet şirketleri, yabancı partnerler ve potansiyel alıcılar ile işbirliği başlatmaya yönelik anahtar platform" diye konuştu.

Şirket, fuarda ayrıca sivil amaçlı ürünleri ve sağlık, dijital ekonomi, çevre, güvenli ve kaliteli oto yollar, konut ve kentsel çevre, altyapı ve eğitim konulu ulusal projeler kapsamındaki çözümleri sergileyeceğini açıkladı.

Almaz-Antey CEO Yardımcısı Aleksandra Vedrova, "Partnerlerle her alanda işbirliğine hazırız ve ilgi duyan tüm tarafları sivil ürünlerin tasarımı ve üretimi için başvuru yapmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.