Polonyalı uzman, Rusya ile olası bir savaş durumunda Baltık ülkelerinin zayıf noktasını açıkladı

Polonyalı uzman Piotr Szymanskiy, Baltık ülkelerinin orta menzilli hava savunmasını, Rusya ile olası bir savaşta zayıf nokta olarak nitelendirdi.

Polonya Doğu Araştırmaları Merkezi Uzmanı Piotr Szymanskiy, orta menzilli hava savunmasını, Rusya ile olası bir savaşta Baltık ülkelerinin zayıf noktası olarak nitelendirdi.

Polske Radio’ya konuşan Szymanskiy, “Baltık ülkeleri, kara kuvvetlerinin hareketlilik düzeyini yükseltme, onları koruma ve ateş gücünü artırmaya öncelik veriyorlar. Bölgesel birlikler için anti-tank savunma ve düzenli olmayan eylemler önemlidir. Ancak, orta menzilli hava savunmasında büyük eksiklikler gözleniyor” dedi.

Szymanskiy, askeri tatbikatların bu sorunu ortadan kaldırabileceğini belirterek, 2015 ve 2018 yıllarında yapılan Trident Juncture tatbikatlarını örnek gösterdi. 2018’deki Trident Juncture tatbikatı NATO’nun son 20 yılda gerçekleştirdiği en büyük tatbikattı.

Szymanskiy ayrıca, NATO yönetimine bloğun komuta ve güç yapısına dikkat etme çağrısı yaptı.

Baltık ülkeleri birçok kez Rusya'yı ‘saldırganlık' hazırlığınıda olmakla suçlamıştı. Aynı zamanda Moskova defalarca, Rusya’nın asla hiç kimseye saldırma niyetinde olmadığını vurgulamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO'nun bunun farkında olduğunu, ancak bu tür açıklamaları Rusya sınırları yakınında teçhizat ve asker konuşlandırmak için bir bahane olarak kullandığını belirtmişti.