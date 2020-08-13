Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı Ulusal Savunma Yönetim Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Rusya hava sahası kontrol araçları, Karadeniz’in uluslararası suları üzerinde, Rusya sınırlarına yaklaşmakta olan iki hava hedefi tespit edildi. Hedeflerin belirlenmesi için Güney Askeri Bölgesi hava savunma güçlerine bağlı Su-27 savaş uçağı havalandırıldı" ifadelerine yer verildi.

Hava hedeflerinin, ABD Hava Kuvvetleri’ne ait RC-135 stratejik keşif uçağı ve ABD Deniz Kuvvetleri’ne ait P-8A Poseidon devriye uçağı olarak belirlendiği ifade edilen açıklamada, ABD uçakları rotayı değiştirerek Rusya sınırlarından uzaklaştıktan sonra Rus jetin üslendiği havaalanına döndüğü ifade edildi.

ABD uçaklarının Rusya sınırı ihlal etmesine izin verilmediği kaydedilen açıklamada, Rus Su-27 uçağının tüm uçuşu uluslararası hava sahası kullanım kurallarına titizlikle uyarak gerçekleştirdiği belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz’de Rusya sınırlarına yaklaşırken müdahale edilen ABD uçaklarının görüntülerini paylaştı.

Rus jetinden Karadeniz’de ABD keşif uçaklarına önleme https://t.co/EpQJ7zoBEx pic.twitter.com/nwAfbXSw6I — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 13, 2020

Videoda, ABD Hava Kuvvetleri’ne ait RC-135 keşif uçağı ve ABD Deniz Kuvvetleri’ne ait P-8A Poseidon devriye uçağı görülüyor.

ABD uçaklarının önlenmesi için Rusya tarafı Su-27 jetini havalandırmıştı.