Su-57 jetleri yılsonuna kadar Rusya ordusuna teslim edilecek

Rus Hava-Uzay Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Sergey Dronov, beşinci nesil Su-57 savaş jetlerinin ve İl-76MD-90A askeri nakliye uçaklarının yıl sonuna kadar orduya teslim edileceğini belirtti.

Rus basınına açıklama yapan Dronov, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’nin beşinci nesil Su-57 savaş jetlerine ve İl-76MD-90A askeri nakliye uçaklarına yılsonuna kadar kavuşacağını ifade etti.

Dronov, “Savunma sanayi işletmeleri, hava kuvvetlerine yeni hava araçlarını tedarik ediyor. Bu yıl içinde şimdiye kadar Su-34, Su-35C savaş jetleri, Yak-130, L-410UVP-E20 askeri eğitim uçakları, çeşitli modifikasyonlarda Mi-8 ve Mi-28 helikopterleri teslim edildi. Yılsonuna kadar ise İl-76MD-90A ve Su-57 uçaklarının teslimatı planlanmış durumda” diye konuştu.

Dronov ayrıca bu yıl Rus Silahlı Kuvvetleri'nin havaalanı ağının geliştirilmesinin başladığını hatırlatarak, yılsonuna kadar 14 havalimanında onarım işlerinin tamamlanacağını, 2027’ye kadar ise yenilenen havalimanı sayısının 100’e çıkacağını hatırlattı.