Azerbaycan lideri Aliyev: Türkiye askeri teknik işbirliği alanında bir numaralı ortağımız olacak

Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, bugün Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığındaki heyeti kabul etti.

Azerbaycan lideri, görüşmede, Azerbaycan ve Türkiye’nin düzenlediği ortak askeri tatbikatın geleneksel hale geldiğini belirterek, "Her yıl bu tatbikattan, Azerbaycan ve Türkiye topraklarında olsun onlarcası yapılıyor. Tatbikatlar olağan bir şey, burada olağanüstü bir şeyleri aramaya gerek yok. Bu tatbikatlar bazı ülkelerde endişe uyandırıyor. Ama endişe için hiçbir neden yok. Bu, Azerbaycan ve Türkiye’nin birliği ve kardeşliğinin tezahürü" ifadelerini kullandı.

İki ülke arasında askeri teknik işbirliği dahil tüm ilişkilerin hızla geliştiğini dile getiren Aliyev, şunları söyledi:

"Türkiye’nin çok güzlü askeri teknik potansiyele sahip olduğu sır değil. Biz de bu potansiyelden yararlanıyoruz. Türkiye’nin günümüzde en modern silah üretmesi bizi çok sevindiriyor. Bu olanaklardan gelecekte de yararlanmak istiyoruz. Türkiye’nin askeri teknik işbirliği alanında çok yakın zamanda bizim 1 numaralı ortağımız olacağından eminim."