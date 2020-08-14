Rus Su-27 jeti Karadeniz’de iki ABD uçağına önleme yaptı

Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı Ulusal Savunma Yönetim Merkezi tarafından yapılan açıklamada, “Rus Su-27 pilotları hedeflere güvenli mesafeden yaklaşarak ABD Hava Kuvvetleri’ne ait RC-135 keşif uçağı ve ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait P-8A Poseidon devriye uçağı olduklarını belirledi” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, cuma günü Rus hava sahası kontrol araçlarının Karadeniz’in uluslararası suları üzerinde, Rusya sınırlarına yaklaşmakta olan iki hava hedefi tespit ettiği ve hedeflerin belirlenmesi için Güney Askeri Bölgesi hava savunma güçlerine bağlı Su-27 savaş uçağının havalandırıldığı hatırlatıldı.

Rus Su-27 uçağının tüm uçuşu uluslararası hava sahası kullanım kurallarına titizlikle uyarak gerçekleştirdiği ve Amerikan keşif uçağı tarafından Rusya Federasyonu devlet sınırının ihlaline izin verilmediği kaydedildi.

Daha önce, bir Amerikan Poseidon keşif uçağının Rus MiG-31 savaş uçağı tarafından Barents Denizi üzerinde önlendiği bildirilmişti.

Ulusal Savunma Yönetim Merkezi ayrıca, Su-27 jetlerinin 10, 9, 7 ve 5 Ağustos tarihlerinin yanı sıra 23, 24, 27 ve 31 Temmuz tarihlerinde ABD keşif uçaklarına önleme yaptığını belirtti.