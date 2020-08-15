'Türkiye'deki S-400'lerin Amerikan savaş uçaklarına 'kilitlenmesi' ABD Kongresi'ni kızdırdı'

ABD'li Kongre üyelerinin Türkiye'nin S-400 sistemlerini Amerikan F-16 ve F-4 savaş uçaklarına karşı test etmesine çok kızdığı belirtildi. Bu eylemin özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Oval Ofis'teki görüşmesinden bir gün sonra gerçekleştiğine dikkat çekildi.

Defense News'in kaynaklarına dayandırdığı haberine göre temmuz ayındaki tatbikat sırasında Türkiye'deki S-400 sistemlerinin F-16 savaş uçağına kilitlenmesi karşısında büyük bir kızgınlık duyan ABD'li Kongre üyeleri, bunu ABD de dahil F-16 kullanan diğer ülkelere yönelik 'gizli tehdit' olarak niteledi.

'Erdoğan'ın Oval Ofis'teki görüşmesinden bir gün sonra gerçekleşti'

ABD'li bir kaynak, "Bu sadece kasıtlı bir provokasyon değildi, aynı zamanda bu olay Erdoğan'ın Oval Ofis'teki görüşmesinden bir gün sonra gerçekleşti" diye vurguladı.

'Türkiye'nin S-400 alması, rakibimiz Putin'in çıkarına'

Defense News'e demeç veren ABD Senatosu Dışişleri Komitesi Başkanı Jim Risch, "Türkiye, çok uzun zamandır stratejik müttefikimiz ancak ilişkilerimiz son yıllarad bozuldu ve bozulmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rus S-400 sistemlerini satın alması, ilişkilerimizin niteliğini ciddi şekilde değiştirdi. Bu alım, rakibimiz Putin'in çıkarına ve NATO'nun bütünlüğünü tehdit ediyor" ifadelerini kullandı.

7 Temmuz'da Fighter Jets World portalı, Türk ordusunun Ankara yakınlarındaki Mürted Hava Üssünde S-400 hava savunma sistemini Amerikan F-16 ve F-4 savaş uçaklarına karşı test ettiğini yazmıştı.

Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerde krize neden olan Rus yapımı füze savunma sistemi S-400'lerin Türkiye'ye teslim anlaşması Eylül 2017'de imzalanmıştı. Moskova, Türkiye'ye ilk S-400 sevkiyatını Temmuz 2019'da başlatmıştı.

ABD'nin çeşitli yaptırım tehditlerine rağmen Ankara, bu konuda taviz vermeyi kesin bir dille reddetmiş ve ek S-400 sistemlerini satın almaya yönelik müzakerelere devam etmişti. ABD, Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri alımı sonrası Türkiye'yi F-35 programından çıkardığını duyurmuştu.