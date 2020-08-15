ABD, başka ülkelere 62 milyar dolarlık F-16 satışını onayladı

Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ABD’nin başka ülkelere 62 milyar dolarlık F-16 savaş uçağı satışını onayladığı ifade edildi.

ABD Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında adı anılmayan ülkelere 90 adet F-16 uçağının satışının onaylandığı belirtildi. Ancak sözleşme kodları 66 adet uçağın Tayvan’a ve diğerlerinin muhtemelen Fas’a satıldığına işaret ediyor. Lockheed Martin şirketi, başka ülkelere toplamda 400'e kadar yeni F-16 uçağı satmayı planlıyor.

Lockheed Martin ile Tayvan 66 adet F-16 Viber uçağı için anlaşma imzaladı. Anlaşma kapsamında programın 2026 yılına kadar tamamlanmasının planlandığı belirtildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı daha önce, ABD'nin Tayvan'a uçak satışının ‘kırmızı çizgiyi aşma’ olarak değerlendirileceği ve böyle bir adımın yanıtsız bırakılmayacağı uyarısı yapmıştı.

ABD’nin ana silah tedarikçisi olduğu Tayvan, F-16’ların Taipei’ye satışının 1992’de onaylanmasına rağmen bu uçağı ilk kez alıyor. Taipei, Barak Obama’nın başkanlığı döneminde F-16’ya olan talebi yenilemiş ancak ABD, Tayvan'ı kendi topraklarının bir parçası olarak gören Çin ile ilişkilerin gerilmemesi için talebi reddetmişti ve yeni uçak yerine mevcut uçakların modernize edilmesini önermişti.